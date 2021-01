"Eerstelijnszones zullen belangrijke rol spelen in de vaccinatiecampagne in Vlaanderen", maar wat zijn dat?

De grote steden zijn opgedeeld in verschillende eerstelijnszones. "Uit internationaal onderzoek blijkt dat een groep van 100.000 mensen een schaal is waarvan je weet dat je zorg en welzijn goed kan organiseren. Dat is groot genoeg om het te organiseren, maar niet te groot zodat je dicht bij de burger en de patiënt kan staan."

"Je hebt een bepaalde grootte nodig om power te hebben om iets te kunnen organiseren, maar het mag niet te groot zijn want anders zit je veel te ver van de burger en de patiënt af en dan krijg je niets meer georganiseerd."

De eerstelijnszones werken al rond het aspect van contact tracing. "Per eerstelijnszone is er een COVID-team opgericht. Daarin zitten huisartsen, mensen van de eerstelijnszone zelf en andere partners. Ze zorgen voor de begeleiding van patiënten die in quarantaine moeten. Voor sommige mensen is dat moeilijk te organiseren als ze ondersteuning nodig hebben van welzijnsdiensten zoals het OCMW of als er taalproblemen zijn."