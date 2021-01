Film "De Patrick" en tv-reeksen "Albatros" en "De twaalf" grote favorieten voor De Ensors

"De Patrick" van Tim Mielants is 13 keer genomineerd. Pierre Bokma en Kevin Janssens maken voor hun rol in deze film kans op de prijs voor beste acteur. Janssens kwam voor de rol van Patrick, die een naturistencamping uitbaat en in een identiteitscrisis zit, 17 kilo bij. "All of us", een tragikomedie over leven met kanker, van Willem Wallyn is 8 keer genomineerd. Jan Hammenecker, Joke Devynck en Maaike Neuville kunnen voor hun acteerprestaties in de film bekroond worden. Debutante Eva Cools is met "Cleo" meteen goed voor 5 nominaties. Het hoofdpersonage, gespeeld door Anna Franziska Jäger die ook genomineerd is in de categorie Beste Actrice, verliest in de film haar beide ouders in een auto-ongeval.



Bij de series heeft "Albatros" (foto hieronder, binnenkort te zien op Canvas) van Wannes Destoop 14 nominaties. "De twaalf" van Wouter Bouvijn sleept 12 nominaties in de wacht. Het rechtbankdrama dat vorige winter op Eén te zien was, staat intussen ook op Netflix en mag de Britse tv-maker en acteur Ricky Gervais tot zijn fans rekenen.