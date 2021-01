Gemeente Dessel roept inwoners op om Driekoningen dit jaar op een andere manier te vieren: "Bak je eigen taart"

In Dessel willen ze de driekoningentraditie niet verloren laten gaan. Daarom heeft de gemeente een filmpje gemaakt waarin uitgelegd wordt hoe je zelf een driekoningentaart bakt. "Omdat zingen dit jaar verboden is, zijn we op zoek gegaan naar een leuk alternatief", vertelt burgemeester Kris van Dijck.



De burgemeester dook de geschiedenisboeken in en ontdekte dat de traditie van de driekoningentaart al dateert van de 13de eeuw. "In heel West-Europa was het toen al een traditie om een taart te bakken met daarin een boon of een erwt. Degene die de boon of erwt vond, was de koning en mocht de bevelen uitdelen. Ik hoop dat iedereen aan de slag gaat in de keuken en samen geniet van een lekkere driekoningentaart", lacht van Dijck nog.

De gemeente deelde zelf een instructievideo over hoe je de taart het beste bakt.



