Nu ook positief advies voor Moderna-vaccin: hoe werkt het en waarin verschilt het van het Pfizer-vaccin?

De Amerikaanse farmareus Moderna verwacht in de eerste drie maanden van dit jaar 100 tot 125 miljoen doses van zijn coronavaccin te produceren. Maar het overgrote deel daarvan is bestemd voor de Amerikaanse markt. Het Moderna-vaccin is een tweetal weken geleden al goedgekeurd in de VS, en wordt al volop uitgerold. De eerste inenting gebeurde al op maandag 21 december, bij een verpleegster uit Connecticut.

België tekende via de Europese Commissie in op 2 miljoen doses, da's het laagste aantal in de lijst met door België bestelde vaccins. Het zal dus in een eerste fase niet om grote hoeveelheden gaan. Hoeveel precies, is nog niet bekend. Bovendien is van het Moderna-vaccin een tweede prikje per persoon vereist, net zoals bij de meeste nieuwe coronavaccins.

Later op het jaar gaat Moderna de productie fel opdrijven. Het bedrijf mikt op 500 miljoen tot 1 miljard doses voor heel 2021. Europa bestelde in totaal 160 miljoen doses van Moderna.