Omdat jongeren redelijk wat tijd op sociale media doorbrengen, is het voor bedrijven dé perfecte plek om deze doelgroep te bereiken. Influencers promoten kleren via Youtube of Instagram en TikTok verzamelt data voor marketingdoeleinden. Wist je dat je elk kwartier wordt blootgesteld aan tientallen reclameboodschappen, zonder dat je ‘t in de gaten hebt? Tijd voor een lesje “reclame herkennen” op sociale media met Bram Vandeputte.