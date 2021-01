"Shock en ongeloof" bij premier De Croo (Open VLD), ook rest van de wereld reageert met afschuw op geweld in Capitool

Terwijl de situatie in de Washington D.C. in de Verenigde Staten escaleert, reageren wereldleiders op het gebeuren. De Canadese premier Justin Trudeau volgt de situatie "minuut per minuut op". Onze premier Alexander De Croo (Open VLD) spreekt van "shock en ongeloof". Verkozen president Joe Biden is "beschaamd" dat de Verenigde Staten zo in beeld komen.