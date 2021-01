Inwoners Zwijnaarde vrezen voor verkeershinder bij komst van nieuw verdeelcentrum Bpost

Bpost bereidt de komst voor van een nieuw verdeelcentrum in een industriezone in Zwijnaarde. Bewoners van omliggende buurten zijn bang dat het centrum voor verkeersoverlast zal zorgen in woonwijken. “We vrezen dat veel inwoners wakker zullen schrikken van zwaar vervoer”, zegt Peter Provenier van het overlegplatform Zwijnaarde.