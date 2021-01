Kanonnen van Brits oorlogsschip HMS Apollo dat in 1799 strandde uit zee gevist voor Razende Bol bij Texel

Schepen zoals de Apollo hadden slechte navigatietoestellen aan boord. Daardoor liep het schip in een dichte mist op de zandbanken. De kapitein probeerde het schip nog opnieuw vlot te krijgen door de lading en alle kanonnen overboord te laten gooien, maar dat was tevergeefs.

De resten van de HMS Apollo blijven eigendom van het Verenigd Koninkrijk. De provincie Noord-Holland heeft om een bruikleen gevraagd, zodat de opgedoken spullen in de zomer tentoongesteld kunnen worden in het Texelse museum Kaap Skil in Oudeschild. Die expositie zal alleen doorgaan als de coronamaatregelen dat tegen die tijd toelaten.