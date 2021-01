“Verstomd dat mensen dit doen”: kritiek op vitaminekuur Siska Schoeters, wat is het en is het gezond?

Hoe werkt zo’n infuus dan en wat met die negatieve kritiek? “De infusen worden samengesteld op basis van een uitgebreid intakegesprek”, vertelt Braet. “Dat is aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. We gaan na waar de patiënt last van heeft, of de persoon in kwestie ernstige ziektes heeft, enzovoort. Het is niet zo dat je op de hoek van de straat kan binnenwandelen om een infuusje te steken. We gaan daar echt niet licht mee om.”