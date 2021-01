Liveblog - Vaccinaties starten, traag maar gestaag: aantal besmettingen, opnames en overlijdens blijft dalen

Sanna Elkadiri krijgt vandaag als eerste in Nederland een prik tegen corona. "Toen ik zaterdag werd benaderd, heb ik wel even moeten nadenken", zegt ze in een interview met de NOS. "Ik doe het uiteindelijk voor mezelf, maar ook voor de boodschap naar buiten: laat je vaccineren zodat we straks terug kunnen naar een normale samenleving." Elkadiri is 39 jaar en werkt in een instelling voor dementerende ouderen.

In Nederland beginnen ziekenhuizen vandaag ook met het vaccineren van hun medewerkers in de acute zorg (dat is onder meer de afdeling intensieve zorg en de spoedafdeling). Ook ambulancepersoneel kan meteen worden ingeënt.