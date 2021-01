Microbioloog Emmanuel André: "We werden gehinderd door de politiek"

De overige wetenschappelijke raadgevers die in Nature hun verhaal doen, komen uit Ghana, Costa Rica, Taiwan, Bolivië, Litouwen en Canada.

Opvallend daarbij is dat virologe Eugenia Corrales-Aguilar uit Costa Rica haar beklag doet over de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Costa Rica heeft altijd naar de CDC gekeken voor advies als het om besmettelijke ziektes gaat, maar dit keer reageerde de CDC erg anders dan bij eerdere infecties, volgens Corrales-Aguilar.

De CDC gaf dit keer geen niet-gepolitiseerde, op bewijzen gebaseerde informatie, en dit is in deze uitbraak een uitdaging geweest, zo schrijft ze.

Corrales-Aguilar denkt dat ze in 2021 vooral bezig zal zijn communicatie over vaccins, om te proberen mensen te bereiken die niet begrijpen dat vaccins de situatie volledig veranderen. Weten hoe je informatie moet communiceren naar niet-wetenschappers is erg moeilijk, zo schrijft ze. "Er is zo veel onzin en desinformatie."

Een heel ander geluid komt er uit Canada waar dokter Mona Nemer in 2017 de nieuwe functie van eerste wetenschappelijke adviseur van de regering kreeg. Ze begon bijna onmiddellijk te overleggen met haar tegenhanger in het Verenigd Koninkrijk en hield verleden jaar een simulatie van een pandemie met het VK en de VS. Die contacten bleken bijzonder waardevol tijdens de pandemie omdat de nieuwste informatie over alles wat het virus te maken had regelmatig uitgewisseld werd.

Kort na de eerste uitbraak in Canada in januari zette Nemer multidisciplinaire wetenschappelijke adviesgroepen op die haar snel adviezen gaven om door te geven aan de premier en de regering.

"Als gevolg daarvan, leidde de wetenschap het nemen van beslissingen in real-time op een manier die ik nog nooit eerder gezien heb. Het contrast met bepaalde andere delen van Amerika was opvallend", zo schrijft Nemer in Nature.

Volgens haar moeten landen hun wetenschappelijke adviessystemen plaatselijk en op wereldvlak versterken om in de toekomst existentiële bedreigingen het hoofd te bieden, en moeten ze het vertrouwen van het publiek in wetenschappelijk onderzoek opbouwen.

"Als mensen de wetenschappelijke methode begrijpen, stelt hen dat in staat om informatiebronnen in vraag te stellen en om te gaan met onzekerheid, wat uiteindelijk helpt om de verspreiding van verkeerde informatie te minimaliseren", zo schrijft Nemer.