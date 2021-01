Onderwijspersoneel heeft kopzorgen, de directies zitten met geldzorgen

Daarnaast blijkt uit een enquête van de ACOD ook dat heel wat leerkrachten zich ongerust maken over hun veiligheid en gezondheid. Op dit moment zijn in Limburg 66 Limburgse onderwijspersoneelsleden en 226 leerlingen besmet met het coronavirus. ACOD pleit daarom voor het dragen van mondmaskers in het vijfde en het zesde leerjaar. En het busvervoer naar de school moet ook dringend bekeken worden. "We hebben allemaal de beelden gezien van overvolle bussen. Daar moet nog meer gewerkt worden aan gespreide busritten, want de leerlingen komen in de bussen nog te veel onderling in contact," vindt Yves Vannijlen.