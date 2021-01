Online veiling 1500 broeken na faillissement Broekenpaleis: "Stormloop op winkel voorkomen"

Broekenpaleis in Schoten is failliet en daarom zal de grote stock broeken, sokken en riemen, zo'n 1500 stuks in totaal, vanaf volgende week worden geveild. Dat gebeurt online, om een grote stormloop op de winkel te voorkomen. "We wilden de volksgezondheid niet in het gedrang brengen, daarom hebben we voor deze oplossing gekozen", klinkt het bij veilinghuis HammerTime.