Ook de drie koningen dragen een mondmasker en houden afstand

"Onze kerststal staat over de hele breedte van de kerk, het is wel een heel bos", zegt pastoor Rudy Mannaerts op Radio 2 Antwerpen. "We hebben onze beelden dus in bubbels gezet. Maria, Jozef en het kind Jezus staan apart achter plexiglas. Dan is er een bubbel met herders, met elk hun mondmasker. En op veilige afstand ook de drie koningen, die sterren hebben op hun mondmasker."

