Paardenliefde: haar paard bezorgde Mieke ooit een schedelbreuk, toch redt ze hem nu van euthanasie

"Wodan hielp me door een zware depressie en heeft zo mee mijn leven gered. Nu wil ik hetzelfde terugdoen voor hem. Al is de kostprijs inderdaad heel zwaar", geeft Mieke toe. "Maar voor de liefde doe je alles he. Als ik kon, ik nam hem zelfs mee in mijn bed", lacht Mieke. Om het geld bij mekaar te krijgen organiseerde Mieke al verschillende benefietacties. Intussen is al de helft van het geld ingezameld. Wie Mieke wil steunen vindt meer informatie op de Facebookpagina 'Fight for Wodan'.