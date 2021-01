Minister Verlinden wil pandemiewet in voorjaar voor parlement brengen

Toch voelde ook Verlinden de nood aan een pandemiewet, niet alleen voor de huidige pandemie, maar ook voor toekomstige pandemieën. "Volgens virologen en de Wereldgezondheidsorganisatie is deze pandemie mogelijk niet de laatste. Dan is het verstandig om een specifiek wetgevend kader te hebben", zegt Verlinden in Knack. Al wijst ze er op dat ook met zo'n wet advies gevraagd zal worden er met de deelstaten overlegd moet worden.



De inhoud van het wetsontwerp is vooralsnog onbekend. Verlinden laat wel al los dat er een lijst van maatregelen in opgenomen zal worden, "vergelijkbaar met de beperkingen die we vandaag kennen". Maar die lijst zal niet beperkend zijn, voegt ze eraan toe, want je weet nooit op voorhand welke maatregelen in welke fase van de pandemie nodig zullen zijn. Verlinden benadrukt ook dat de wet een "richtinggevend kader" zal zijn en het niet de bedoeling is om de fundamentele rechten en vrijheden buiten werking te stellen.

Wanneer de nieuwe wet van kracht zal zijn, is nog niet duidelijk. Verlinden stuurt haar ontwerp nu naar een werkgroep waarin verschillende kabinetten samenzitten. Het ontwerp wordt ook nog naar de Raad van State gestuurd vooraleer het uiteindelijk aan het parlement voorgelegd zal worden. Volgens de woordvoerder van de minister zou dat laatste nog in het voorjaar moeten gebeuren. Ook daar volgt dan eerst een inhoudelijk debat. Van de snelheid waarmee de wet door het parlement goedgekeurd zal/kan worden, zal afhangen of hij nog op de huidige pandemie van toepassing zal zijn.