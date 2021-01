Politie waarschuwt Antwerpspeler Lamkel Zé voor bedreigingen van supporters

De politie heeft contact opgenomen met Antwerpspeler Didier Lamkel Zé nadat er bedreigingen waren geuit tegen hem. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en is bevestigd aan onze redactie. Sommige fans pikten het niet dat Lamkel Zé op de training was verschenen in een shirt van Anderlecht en had gezegd dat hij de volgende dag een shirt van aartsrivaal Beerschot zou aantrekken.