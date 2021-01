Protest tegen zandwinning in Kaulille groeit

"Het liefst van al zouden we nu een grote protestmars organiseren", zegt Liesbet Croughs van Grootouders voor het Klimaat. "Maar door corona is dat niet mogelijk. We voeren nu online actie via facebook en via onze nieuwsbrieven. Want in deze tijd op zo'n grote schaal bomen kappen vinden we onverantwoord, elke boom telt." Tot nu toe hebben zo'n 1.000 mensen online een bezwaar ingediend tegen de plannen.