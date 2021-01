Recordjaar voor dierenopvangcentrum Brasschaat/Kapellen: 1000 dieren meer opgevangen

"In dit rare jaar hebben we ook wat speciale dieren binnengekregen," klinkt het op de Facebookpagina van het VOC. Het gaat om een jonge wespendief, een schaap dat in beslag werd genomen met een scheve poot en nu weer vier rechte poten heeft, een vosje, ontsnapte wallaby's, een recordaantal meeuwen (301) en egels (698), wat te wijten is aan egelbacterie, een ziekte die veel dieren trof. Er werden ook heel wat reptielen in beslag genomen.

Voor het eerst kreeg het centrum ook een neusbeer binnen, die vermoedelijk illegaal gekweekt was. En nog voor het eerst kon het centrum een jonge boommarter grootbrengen. Hij werd samen met 4 steenmarters weer vrijgelaten. Daarnaast was er ook een oehoe die een snavelprothese kreeg en nog aan het revalideren is.