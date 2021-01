Rijschool Hendriks leidt voortaan zelf instructeurs op

Rijinstructeur is stilaan een knelpuntberoep geworden. Dat merken ze bij de rijschool ook, en daarom lanceren ze volgende maand zelf een opleiding tot rijinstructeur. "We hebben een grote nood aan instructeurs", legt directeur Wim Hendriks uit. "Aan Syntra is dit jaar maar een beperkt aantal mensen begonnen aan een opleiding, en nu zitten we dus met een groot tekort. Door de coronacrisis zijn we in het totaal vier maanden gesloten gebleven, en hebben we nog altijd een achterstand."

Dat tekort aan instructeurs is al jaren voelbaar, maar is sinds de coronacrisis nog groter geworden. "Er gaan elk jaar mensen met pensioen, dus je hebt altijd wel nieuwe mensen nodig. Maar dit jaar zijn er zo weinig nieuwe instructeurs dat we wel een opleiding moesten voorzien. Het beroep is inderdaad niet voor iedereen weggelegd, maar toch is het een zeer aangenaam beroep. Je moet er natuurlijk wel het juiste profiel voor hebben. Een rustig persoon zijn is belangrijk", vertelt Hendriks.