Skateboarden zit in de lift door corona: Oost-Vlaamse gemeenten breiden skatelocaties uit

“We zagen het de voorbije jaren al opkomen, maar nu zitten we echt in een piek”, vertelt Mohamed Saouti (34), eigenaar van Curb Skateshop. Zes jaar geleden opende hij zijn eerste winkel in Gent. Na een tweede vestiging in Aalst volgde recent ook een derde zaak in Sint-Niklaas. Nota bene midden in de coronacrisis. “Tijdens de maanden dat we konden openen, waren onze omzetten even goed en soms zelfs beter dan de voorbije jaren."