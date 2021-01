Tientallen oppositiepolitici en -activisten opgepakt in Hongkong: "Oppositie onthoofd"

In Hongkong zijn zeker vijftig oppositiepolitici en -activisten opgepakt omdat ze de omstreden nationale veiligheidswet zouden overtreden hebben. Het gaat om de grootste arrestatiegolf tot nu toe onder de nieuwe wet, die vorig jaar door de communistische partij in Peking werd goedgekeurd. Alle gearresteerde opposanten namen deel aan onofficiële voorverkiezingen in juli vorig jaar. De oppositie beschuldigt Peking ervan het laatste beetje democratie in Hongkong dood te knijpen.