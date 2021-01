Na de bestorming van het Capitool, vicepresident Mike Pence: "Laten we weer aan het werk gaan" 

Gisteren is een groep Trump-aanhangers het Capitool in Washington D.C. gewelddadig binnengedrongen. Het gebouw is intussen ontruimd en het Congres is opnieuw samengekomen om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te bekrachtigen.

Een groep Republikeinse Congresleden had aangekondigd bezwaar te maken tegen de bekrachtiging van Joe Biden als verkozen president van de Verenigde Staten in het Amerikaanse Congres. Wanneer een Congreslid bezwaar maakt, volgt een debat, maar om een verkiezingsresultaat ongeldig te verklaren is een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat nodig.

Een deel van die Republikeinen heeft na het geweld van gisterenavond besloten geen bezwaar meer te maken. Onder hen Kelly Loeffler uit Georgia, die gisteren niet herverkozen raakte in de "runoffs" of de "tweede ronde" van de Senaatsverkiezingen in Georgia.