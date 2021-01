Vicepresident Pence houdt zich aan "grondwettelijke taak" in Congres terwijl tienduizenden Trump-aanhangers protesteren

Ondertussen is er in het Congres verzet tegen de verkiezingsuitslag in Arizona, dat heeft nieuwszender CNN gemeld. Het bezwaar wordt momenteel besproken, en dit voor maximum twee uur. Daarna wordt er gestemd over het bezwaar en kunnen we vaststellen hoeveel Senatoren het bezwaar zullen steunen. Elke deelstaat zal apart behandeld worden als er bezwaar tegen wordt opgetekend.