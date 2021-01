UHasselt begint met examens na een trimester online les: “Uit verveling zit ik vaker boven mijn boeken”

“Ik zit nog op schema”, lacht Jelle Degeest, een student mobiliteits­wetenschappen die volop aan het blokken is. “Het went ook wel zo achter je laptop les volgen. Bovendien worden de online lessen elke dag beter. Ze zijn niet meer te vergelijken met de lessen die we in maart kregen. Ik heb ook het geluk dat we met weinig studenten zijn in onze richting. Zo is er voor de les toch nog even tijd om elkaar te vragen hoe het ermee gaat. In een grote groep gaat dat natuurlijk niet.”