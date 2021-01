Uitbaatster van boetiek doet niet meer mee aan koopjes en schenkt overschotten aan armoede-organisaties

Maar veel klanten kijken natuurlijk wel uit naar kortingen. "Ja, dat begrijpen wij heel goed, want het zit er helemaal ingebakken. Maar voor handelaars ligt dat wel anders. De marges dalen en wij moeten proberen op te boksen tegen grote ketens. Als we iets aan -70 procent moeten verkopen, dan betalen we er zelf voor bij. We willen dus liever mensen blij maken, die niets nieuws kunnen kopen, dan dat we mensen die het niet echt nodig hebben, een beetje blij maken."

Het zijn trouwens de klanten die organisaties kunnen voorstellen om de resterende kleren aan te schenken. "We doen elke keer een oproep en we hebben al heel veel reacties gekregen. We zouden het zelf wel kunnen uitzoeken, maar we vinden het wel fijn dat dat van onze klanten komt. Er is nu al een hele lijst en we gaan die organisaties ook één voor één contacteren van zodra we weer overschot hebben."