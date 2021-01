Vaccinatie in Vlaamse woonzorgcentra komt nu echt op gang, tegen eind deze week 6.610 bewoners gevaccineerd

Na de eerst symbolische prikken vorige week, schiet de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus vandaag echt op gang in Vlaanderen. Er wordt vandaag gevaccineerd in de woonzorgcentra Veilige Have in Aalter, Sint-Jozef in Kortrijk, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Kortenberg en De Zonnewende in Meulebeke. Tegen zondag zullen de bewoners van 42 Vlaamse woonzorgcentra ingeënt zijn. Het gaat om 6.610 mensen.