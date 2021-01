Eerste vaccinatiecentrum van Brussel opent in maart aan Heizel

In een eerste fase wordt daar het zorgpersoneel gevaccineerd tegen het coronavirus zoals dokters, verpleegkundigen en apothekers. Op een maand zullen duizenden mensen gevaccineerd worden in Brussel: "We gaan er een redelijk groot vaccinatiecentrum opzetten, waarbij een twintigtal mensen tegelijkertijd zullen kunnen binnenkomen", zegt Inge Neve, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. "Dat zou betekenen dat we toch een 4.000 mensen per dag kunnen inenten."