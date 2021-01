Vrouw die man op drie maanden tijd isoleerde, pluimde en de dood injoeg, krijgt 5 jaar cel

De vrouw vond haar kersverse echtgenoot, toen hij nog in leven was, maar in plaats van hem te helpen haalde ze zijn trouwring van zijn vinger. Na zijn dood eiste ze ook al zijn bezittingen op.

De vrouw is nu veroordeeld tot 5 jaar effectieve celstraf en een boete van meer dan 1.000 euro voor belaging en schuldig verzuim. Ze krijgt ook niks van de erfenis. Omdat ze ook al andere mannen in haar netten had proberen te strikken en er gevaar is dat ze hervalt, heeft de rechter haar onmiddellijke aanhouding bevolen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoordlijn1813.be.