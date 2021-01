WHO is "erg teleurgesteld" omdat experten nog altijd niet de oorsprong van het coronavirus in China mogen onderzoeken

Toch zullen de huidige problemen en de geheimdoenerij de twijfels over de officiële versie van China over het uitbreken van virus enkel versterken, of die nu terecht zijn of niet. Officieel is het virus eind 2019 opgemerkt op een markt in de stad Wuhan, maar niet iedereen gelooft die versie. Onder meer VS-president Donald Trump, maar ook veel anderen, denken dat China de waarheid verdoezelt. Dat er in Wuhan ook een groot virologisch instituut is, heeft de geruchten enkel nog aangezwengeld.