WikiLeaks-oprichter Julian Assange komt niet vrij op borgtocht en blijft in Britse cel opgesloten

Assange wordt er in de VS van beschuldigd de publicatie van geheime informatie mogelijk te hebben gemaakt. Er zou hem een celstraf van 175 jaar boven het hoofd hangen.



De VS wil in hoger beroep gaan om Assange alsnog uitgeleverd te krijgen en wil absoluut niet dat hij voorwaardelijk vrijkomt. Ook zij waarschuwen dat hij zou kunnen vluchten.

De Britse rechtbank wil dat Assange in afwachting van dat hoger beroep in de cel blijft, in de streng beveiligde Belmarsh-gevangenis in Londen.

Ondertussen heeft de Australische premier, Scott Morrison, laten weten dat Assange mag terugkeren naar Australië als zijn proces in het Verenigd Koninkrijk is afgelopen.