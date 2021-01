Dreigt onbestuurbaarheid in Machelen nu er nog altijd geen burgemeester is? 

Hoe dan ook is het onduidelijk hoe het nu verder moet in Machelen. Er is nog altijd geen burgemeester en door de verdeeldheid binnen CD&V is de partij nu ook nog een schepen kwijt. Want Veysel Top, die in het kamp van Rombauts zit en haar moest opvolgen, kreeg eveneens onvoldoende stemmen om het schepenambt op te nemen. CD&V-voorzitter van Machelen, Arnaud Croes, is stilaan de wanhoop nabij. “Ik vraag mij ook wel een beetje af wat we hier allemaal van moeten denken”, zegt hij in een eerste reactie. “Dit roept uiteraard heel wat vragen op. Hoe het nu verder moet en hoe we een meerderheid kunnen blijven behouden zodat niet alles als een kaartenhuisje in mekaar valt bijvoorbeeld. Daar gaat wel wat werk aan zijn de komende dagen. De brokken lijmen of met een deel verder en met een ander deel niet... Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.”