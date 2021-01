10 basisscholen in Knokke-Heist, Zeebrugge en Lissewege vragen leerlingen eerste leerjaar om mondmasker te dragen

"We vragen de kinderen van de lagere school om een mondmasker te dragen, omdat we erg bezorgd zijn over de verspreiding van het coronavirus na de kerstvakantie", zegt directrice Heidi Wijffels van de vrije basisschool O.L.V.O. in Heist. "We hebben van sommige leerlingen zelf de vraag gekregen of ze een mondmasker mogen aandoen. Daarom hebben we met de scholengemeenschap beslist om de ouders de kans te geven hun kinderen een mondmasker op school te laten dragen. Het is een preventieve maatregel. Vandaag is de eerste dag dat we het toepassen en we zien hier en daar kinderen met mondmaskers opduiken. Dat zal andere kinderen aanmoedigen om ook met een mondmasker naar school te komen."