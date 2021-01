Vier nieuwe wilde bijensoorten vonden hun weg naar ons land in 2020

Een veranderend klimaat betekent in het algemeen dat er soorten zullen verdwijnen of vertrekken. Dat geldt ook voor de bij. Alleen is het moeilijker om het verdwijnen van soorten vast te stellen dan het verschijnen van nieuwe. Natuurpunt verwacht in ieder geval de komst van de Aziatische mortelbij (Megachile sculpturalis) . Dat is een invasieve soort die oprukt vanuit Frankrijk. Maar het is niet duidelijk of dat dit jaar al gaat zijn. Waakzaamheid is in ieder geval geboden, meent de organisatie: 33 procent van de bijensoorten in ons land is bedreigd, 12 procent is uitgestorven.