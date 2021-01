500 nieuwe sociale woningen in Brussels Gewest

Met het nieuwe plan zullen 15.000 Brusselsaars een betaalbare woning kunnen krijgen. Maar eerst moeten die wel nog gebouwd of gerenoveerd worden. "Dat zal niet alleen via de gemeenten gebeuren, maar ook via privé-partners", zegt Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD). "De kunst bij sociale huisvesting is dat het vrij snel moet gaan, maar toch zo kwalitatief mogelijk. We mogen de fouten die in het verleden zijn gebeurd, niet opnieuw maken. "