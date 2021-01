Minder volk voor Gentse musea in coronajaar, maar Van Eyck-expo's beperken verlies   

Ondanks de slechte bezoekerscijfers, hielden de musea wel stand. “Van zodra het kon, bezochten mensen een museum. Maar door de beperkte capaciteit was het onmogelijk om een cijfer te evenaren dat in de lijn ligt van het jaar voordien”, zegt schepen Souguir nog. “Gelukkig kregen we steun van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft voor het jaar 2020 de inkomsten gecompenseerd die we mislopen zijn. Ze zal hetzelfde doen tijdens de eerste helft van dit jaar, want er zal helaas nog niets veranderen in het voorjaar. De compensatie is mooi meegenomen, want daardoor hebben we nu geen verlies.”