Aalst start eigen contactopsporing vanuit cultureel centrum: “Als mensen niet bereikbaar zijn, gaan we tot de deur”

“Ons project bestaat uit 3 pijlers”, voegt Muylaert er nog aan toe. “We gaan eerst en vooral op zoek naar wie met wie in contact is geweest. Op die manier kunnen we de hoogrisicocontacten informeren en in quarantaine plaatsen. Daarnaast gaan we ook op zoek naar de plaats waar iemand een besmetting heeft opgelopen. En ten slotte gaan we op huisbezoek als dat nodig blijkt. Als we mensen moeilijk kunnen bereiken of niet goed kunnen verstaan aan de telefoon, gaan we tot aan de deur om informatie te verkrijgen en te geven.”