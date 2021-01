Antwerpen werkt aan vaccinatiedorp: "Goed voor 750 vaccinaties per uur"

Een deel van Spoor Oost zal tegen het begin van volgende maand omgebouwd worden tot vaccinatiedorp. Het zal net als bij de tests een soort drive-in worden. De vaccinaties zullen gebeuren in overleg met zowel de Vlaamse als federale overheid. "Eerst komen de zorgverleners aan de beurt", vertelt schepen voor Gezondheids- en seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA). "Mensen die in ziekenhuizen en woonzorgcentra werken, maar ook bijvoorbeeld thuisverplegers."

Op die manier hoopt de stad een routine te kunnen opbouwen om zo klaar te zijn wanneer de rest van de bevolking aan de beurt komt. "Dat gaan we 7 op 7 doen. Bedoeling is dat we tot 700 à 750 mensen per uur gaan kunnen vaccineren, dat zijn 50.000 mensen per week", aldus Duchateau. "Antwerpen moet even snel kunnen vaccineren als dat de vaccins binnenkomen."



Het testen stopt niet trouwens, ook dat zal nog gebeuren op de terreinen van Spoor Oost. Eventueel komen er teststraten bij.