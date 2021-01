Opvolger van Adele, Celeste en Michael Kiwanuka: rapper Pa Salieu is "BBC Sound of 2021" (na bijna fatale schietpartij)

Pa Salieu is verkozen tot "BBC Sound of 2021" omdat hij volgens de jury "zware verhalen vertelt in harde teksten, maar met een zachte stem". Salieu is zelf al meermaals in aanraking gekomen met de politie. In zijn teksten gaat het over onrecht, en over het bewust marginaliseren van bepaalde bevolkingsgroepen. Hij speelt met verschillende ritmes, van dancehall tot uitgesproken Afrikaanse drums.

Zijn thuishaven Coventry is zijn grote inspiratiebron, de titel van zijn eerste mixtape "Send them to Coventry" verwijst niet toevallig naar het negatieve imago van de stad. "Er is veel geweld, en dat wordt alleen maar erger. Onze stad wordt beschoud als de riool van de regio."

"Hij heeft een uniek perspectief op de Britse samenleving", aldus BBC Radio 1 DJ Annie Mac, één van de 160 juryleden van de "BBC Sound of 2021". "Zijn nummers zijn gelaagd en zitten vol slimme woordspelingen zitten. Hij biedt een unieke blik op het Britse straatleven anno 2021, met alles wat daarbij hoort: vriendschap, geweld, racisme." Over zijn dubbele roots, in Afrika en Europa, zegt Pa Salieu dit: "In Gambia heb ik geleerd hoe ik in elkaar zit, met mijn geschiedenis en cultuur. In Engeland heb ik geleerd hoe het leven in elkaar zit. Twee levenslessen, waar ik allebei dankbaar voor ben."