Na de bestorming van het Capitool: hoe zit het met de beveiliging van ons parlement? En is dat al ooit aangevallen?

Voor de duidelijkheid: er is op dit moment dus geen reden om de veiligheidsmaatregelen in de parlementen in ons land aan te scherpen. "We hebben geen schrik voor gewapende milities, omdat dat fenomeen hier eigenlijk niet bestaat", zegt militair commandant Axel Desfosses. Hij is het hoofd van de beveiliging in het "Paleis der Natie", de zetel van het Belgische parlement. Het beveiligingsteam van het parlement bestaat uit ongewapende veiligheidsagenten, politie, maar vooral uit militaire politie of de zogenaamde "militaire wacht".