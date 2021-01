Blankenberge krijgt voorlopig geen coronavaccins om inwoners zelf in te spuiten

Burgemeester Daphné Dumery begrijpt dat risicopatiënten en zorgverleners voorrang moeten krijgen. Maar ook haar badstad verdient extra aandacht, zegt ze. “We zijn een toeristische badstad en kunnen het ons economisch niet meer permitteren om opnieuw met aangespannen rem het seizoen te starten. Van zodra het zonnetje schijnt in het voorjaar, neemt ook de drukte in onze stad toe. Ik wil onze inwoners beschermen, maar ook de vele bezoekers en toeristen. We willen zelf ook geen bron zijn waarbij we anderen besmetten."

Blankenberge is van oordeel dat het zelf perfect een eerste vaccinatieronde kan organiseren. "We hebben het voordeel om een ziekenhuis op ons grondgebied te hebben. Als het daar moeilijk te organiseren valt, hebben we ook nog ruime zalen in ons casinogebouw. Verder beschikken we ook over een poule aan eigen personeelsleden die een medische achtergrond hebben en in de zorgsector werken. En er is ook een grote groep thuisverplegers. Door het vaccin lokaal toe te dienen, kunnen we het vaccineren van mensen die minder mobiel zijn zoals mindervaliden en ouderen, ook beter organiseren."