Leuven bereidt zich voor op vaccinatie inwoners: "Van Brabanthal tot mobiele teams bij mensen thuis"

Evenementenhal Brabanthal zou wel eens een belangrijk vaccinatiecentrum kunnen worden in Leuven. Al zijn er ook nog andere opties, vertelt burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani. “We bekijken momenteel met de ziekenhuizen waar we mensen op grote schaal kunnen inenten. Brabanthal is een optie, daarover zijn we in gesprek, maar het kan ook in grote cultuurhuizen of sporthallen, dat is snel opgezet. Maar even belangrijk is het om dicht bij de mensen te kunnen vaccineren. In buurthuizen, maar ook met mobiele teams aan huis. Want er zijn mensen die slecht te been zijn, of moeilijker bereikbaar zijn. Ook die moeten we kunnen vaccineren. Maar momenteel wachten we op de Vlaamse Overheid. Van zodra de vaccins voor Leuven beschikbaar zijn, kunnen we snel en op grote schaal vaccineren.”