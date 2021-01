Congres zet bekrachtiging Biden verder, na gewelddadige bestorming van Capitool

"Aan diegenen die vandaag vernieling hebben gezaaid in de hoofdstad: jullie hebben niet gewonnen," zei de Amerikaanse vicepresident Mike Pence in het Congres. Pence veroordeelde in een toespraak het geweld. Over de telling van de stemmen van de kiesmannen van de verschillende staten, zei hij niets, zo rapporteren de Amerikaanse media.

Pence stond stil bij het dodelijk slachtoffer en bij de gewonden. "We zullen de mannen en vrouwen die op post gebleven zijn om deze historische plaats te verdedigen, altijd dankbaar zijn", zei hij ook.

Ondanks het voorgaande "ongeziene geweld en vandalisme in de hoofdstad", komen de verkozenen van het volk van de Verenigde Staten "nog dezelfde dag opnieuw bijeen", en dat om "de grondwet te steunen en verdedigen".

"Laat ons opnieuw aan de slag gaan", besloot Pence.