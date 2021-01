Carnavalisten Aalst vrezen voor editie volgend jaar door trage vaccinatie: "Voorbereidingen dreigen in het honderd te lopen"

Samenscholingen zijn op dit moment verboden, en het lijkt er op dat de strenge maatregelen nog een tijdje zullen blijven gelden. “Dat strooit onze voorbereidingen in de war. Normaal beginnen we kort na carnaval al te werken aan de volgende editie. Het gaat dan in de eerste plaats over activiteiten om centen in te zamelen. Het is onzeker dat die zullen kunnen doorgaan. Ook de trage vaccinaties baren zorgen”, zegt Sven De Smet van koepelvereniging “Carnavalist tot in de kist”.