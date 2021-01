Zottegem viert 'Carnaval in mijn kot': "Trek een gek kostuum aan en deel de foto op sociale media"

“Normaal zijn we nu in de loodsen heel druk bezig met de laatste afwerkingen aan de wagen”, gaat Giovanis verder. “Nu zitten we allemaal thuis in onze bubbel, maar we blijven niet bij de pakken zitten. We willen dit weekend toch een beetje carnaval vieren. Daarom hebben we het concept “Carnaval in mijn kot” uitgewerkt. We roepen alle inwoners van Zottegem en daarbuiten op om zich te verkleden in hun zotste outfit. De bedoeling is dat ze daar dan een leuke foto van maken en deze delen op sociale media.”