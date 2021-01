Centra voor Leren en Werken waarschuwen: nakende hervorming zal leiden tot meer jongeren die school zonder diploma verlaten

Nu voorziet de regering wel in een "aanloopfase" bijvoorbeeld om leerlingen die nog onvoldoende Nederlands kennen, extra Nederlands te geven, of leerlingen die nog niet “ arbeidsrijp” zijn te leren samenwerken of op tijd te komen. Op die manier worden de leerlingen voorbereid op duaal leren.

"Ook wij bieden deze zaken nu al aan voor een beperkt aantal van onze leerlingen", zegt De Roover. "Vanaf september moeten we dit voor alle leerlingen organiseren voor wie we geen werkplek hebben gevonden, voltijds onderwijs dus. Maar het probleem is dat we maar geld krijgen voor deeltijds onderwijs."