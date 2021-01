Is bestorming van Capitool echt ongezien? 200 jaar geleden gingen Britten Trump-aanhangers al eens voor

In vrij gelijkaardige omstandigheden ontplofte een andere bom op 7 november 1983 en ook toen was de Senaat het doelwit. Dit keer was die het werk van een kleine linkse groep die protesteerde tegen de Amerikaanse militaire inmenging op het Caraïbische eiland Grenada en in Libanon. Net zoals in 1971 was er een waarschuwing vooraf via de telefoon en vielen er geen slachtoffers. Er was wel voor honderdduizenden dollars schade. In 1998 schoot een mentaal gestoorde man twee politieagenten dood vlak buiten het Capitool.