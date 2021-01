Inzameling maandverband en tampons voor mensen in armoede groot succes in Dendermonde: "Al 500 dozen ingezameld"

De facebookpagina “Samen tegen menstruatie-armoede” werkt voor het project samen met verschillende vzw’s uit de buurt die werken met mensen in armoede. “Zij weten wie ze moeten contacteren. We hopen dat we aan het einde van deze maand zoveel producten hebben ingezameld dat we 200 tot 250 personen kunnen helpen. Het is echt opvallend hoeveel mensen in Dendermonde deze producten niet zelf kunnen aanschaffen. We hopen dat we met deze inzameling een verschil kunnen maken.”