Dierenrechtenorganisatie vraagt waardig "pensioen" voor proefapen aan de KU Leuven

In de eerste plaats blijft Animal Rights vragen dat de proefdieren worden vrijgelaten. In tweede instantie wil de organisatie dat de dieren na de proeven niet worden afgemaakt, maar dat ze naar een opvangcentrum worden overgebracht. Jen Hochmuth van Animal Rights: "We vinden dat de KU Leuven haar verantwoordelijkheid niet neemt. Ze zouden eigenlijk zelf geld moeten vrijmaken om hun apen na bewezen dienst met pensioen te kunnen laten gaan. Net zoals werkgevers ook doen voor hun werknemers. Dieren kunnen opgevangen worden in dierentuinen of in gespecialiseerde instellingen zoals er in Nederland zijn."