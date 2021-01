Dokters Sint-Franciscus Ziekenhuis Heusden-Zolder helpen studenten geneeskunde bij voorbereiding praktisch eindexamen 

De dokters van het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder vonden dat de studenten zich de afgelopen maanden enorm hadden ingezet om coronapatiënten te helpen opvangen. En als dank hadden 30 dokters een carrousel met opdrachten opgezet.

Het gaat dus om een soort simulatie, als voorbereiding op hun praktische klinische eindtest. Uroloog Kurt Dillen: "De studenten hebben 6 minuten de tijd per ruimte waar ze binnenkomen om iemand te onderzoeken en te ondervragen en tot een diagnose te komen. En daarna is er feedback van dokters over hoe ze het gedaan hebben."